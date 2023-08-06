06 августа 2023, 16:09
Ремонтные работы на Чонгарском мосту после атаки ВСУ уже начали
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Чонгарский мост уже начали ремонтировать
Удар, который ВСУ нанесли по Чонгарскому мосту, повредил часть дорожного полотна на автомобильной переправе. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале отметил, что мост уже начали ремонтировать.
«Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет», — подчеркнул он.
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Аксенов пояснил, что ВСУ ударили по Чонгарскому мосту ракетами. Попадание было всего одно. Часть ракет сбили силы ПВО.
«Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск», — добавил глава Крыма.
Точную схему движения, пообещал он, опубликует республиканское министерство транспорта.
«Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — подытожил Аксенов.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что по мосту через пролив Тонкий, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой, выпустили 12 ракет. Из них девять удалось сбить. Ранение получил один местный житель, который находился на переправе во время прилета.
Крым
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Сергей Аксенов
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