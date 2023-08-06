Происшествия 06 августа 2023, 16:09 Ремонтные работы на Чонгарском мосту после атаки ВСУ уже начали Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Чонгарский мост уже начали ремонтировать Скриншот видео

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Удар, который ВСУ нанесли по Чонгарскому мосту, повредил часть дорожного полотна на автомобильной переправе. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале отметил, что мост уже начали ремонтировать.

«Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет», — подчеркнул он.

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Аксенов пояснил, что ВСУ ударили по Чонгарскому мосту ракетами. Попадание было всего одно. Часть ракет сбили силы ПВО.

«Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск», — добавил глава Крыма.

Точную схему движения, пообещал он, опубликует республиканское министерство транспорта.

«Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — подытожил Аксенов.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что по мосту через пролив Тонкий, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой, выпустили 12 ракет. Из них девять удалось сбить. Ранение получил один местный житель, который находился на переправе во время прилета.