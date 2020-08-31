Ремонтник разбился при демонтаже окна в Балашихе

Подмосковные сотрудники полиции нашли труп у одного из жилых домов в Балашихе. Выяснилось, что мужчина демонтировал окно на шестом этаже и сорвался. Правоохранители начали проводить проверку.

Тело мужчины увидели вечером 30 августа у подъезда жилого дома на шоссе Энтузиастов. Полицейские обнаружили травмы, характерные для падения с высоты, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Погибший оказался красногорским разнорабочим, который демонтировал окно на шестом этаже. Во время работы он сорвался вниз. В Подмосковье мужчина приехал из Чувашии.

Найденный труп отправили в морг для проведения судебно-медицинского исследования. Приехавшие на место медики установили, что мужчина пролежал рядом с домом около получаса. Сейчас подмосковные следователи занимаются проверкой и выяснением всех обстоятельств смерти ремонтника.