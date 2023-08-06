Происшествия 06 августа 2023, 12:27 Ремонт поврежденного в Керченском проливе танкера отложили Росморречфлот отложил ремонт поврежденного катером ВСУ танкера из-за непогоды РИА «Новости»

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Работы по восстановлению танкера «Сиг» отложили из-за ухудшения погодных условий в море. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

«Наблюдаем ухудшение погодных условий в месте проведения аварийно-спасательных работ. Судно стоит на якоре, находится на плаву, поступления воды внутрь корпуса нет, загрязнения окружающей среды нет, экипаж в порядке, машинное отделение задраили», — указали в ведомстве.

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Работы по установке пластыря на поврежденный фрагмент обшивки танкера продолжат, когда погодные условия улучшатся.

РБК уточнил, что к месту ремонта уже прибыл корабль «Водолаз Кузьминых» со специалистами для проведения подводно-технических работ, оборудованием и водолазной станцией.

Украинские боевики атаковали танкер «Сиг» в ночь на 5 августа в 32 морских милях от Керченского пролива ударом надводного беспилотника. Взрыв повредил машинное отделение танкера, экипаж из 11 человек не пострадал.