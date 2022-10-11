Рельсы расплавились прямо под цистерной. Появилось видео с места теракта на Крымском мосту | 360°

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11 октября 2022, 12:42

Рельсы расплавились прямо под цистерной. Появилось видео с места теракта на Крымском мосту

Частично расплавленные рельсы на Крымском мосту попали на видео

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Цистерны с топливом загорелись после подрыва грузовика на Крымском мосту. Огонь был настолько сильным, что местами расплавились стальные рельсы. Телеканал «Звезда» показал видео с места пожара.

Взрыв повредил два пролета автомобильной части моста в направлении полуострова и нарушил работу железнодорожной части. Загорелись цистерны грузового поезда, который стоял недалеко от грузовика. Автор видео показал пути в момент восстановительных работ. На месте работали специалисты, остались фрагменты цистерн. Они стояли на рельсах, которые, несмотря на жаропрочную углеродистую сталь, местами расплавились.

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Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Взорвался грузовик, погибли его водитель и люди в легковом автомобиле, который стол рядом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановили к вечеру того же дня.

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В Крыму ввели до 23 октября «желтый» уровень террористической опасности. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ усилить защиту транспортного перехода и энергомоста между Крымом и материком.

Крымский мост

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Взрыв на Крымском мосту

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