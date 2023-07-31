Происшествия 31 июля 2023, 08:01 Релейные шкафы подожгли на тупиковой ветке железной дороги в Красноярском крае Shot: неизвестные в Красноярском крае подожгли релейные шкафы, огонь потух сам РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Красноярском крае неизвестные подожгли два релейных шкафа на тупиковой ветке железной дороги. Огонь потух сам, на движении поездов ЧП не отразилось, сообщил Telegram-канал Shot.

Релейные шкафы, ответственные за блокировку, системы централизации и сигнализации, находились недалеко от станции Шарыпово на тупиковой ветке пути. Диверсанты подожгли их около пяти часов утра. Помощь спасателей не понадобилась, огонь потух сам.

Реклама

Поезда по этому участку пути не ходили, а дорога — не электрифицирована, поэтому поджог не сказался на расписании. Правоохранители нашли на месте преступления пачку сигарет, бутылку от лимонада и перцовый баллончик.

В середине июля подожгли релейные шкафы, которые контролировали ограничение скорости поездов, между Кировом и Чухломинским в Кировской области. Полицейские задержали двух подозреваемых.