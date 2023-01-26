Происшествия 26 января 2023, 17:47 Ректор ПИМУ рассказал о состоянии девочек, которых с ожогами доставили из Чечни в Нижний Новгород

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Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин сообщил, что двухлетняя девочка, пострадавшая от ожогов, сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. У нее поражено 15% тела. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

У второй девочки, возраст которой год и 11 месяцев, поражено ожогами 30% тела. Ее состояние также оценивается как тяжелое.

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«Дети находятся в палатах с абактериальной средой, оборудованных флюидизирующими и противоожоговыми кроватями», — добавил Карякин.

Ранее стало известно, что дети пострадали в результате бытового пожара. Их спецбортом МЧС доставили из Чечни в Нижний Новгород.