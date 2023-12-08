08 декабря 2023, 15:50
Рекордное число альпинистов погибло на Эвересте в 2023 году
Специалисты зафиксировали рекордное число альпинистов, погибших на самой высокой горе мира Эвересте в 2023 году. Попытки покорить вершину обернулись смертью для 18 человек. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на базу данных The Himalayan Database.
Самой распространенной причиной стали приступы горной болезни. Недуг возникает при адаптации тела к большой высоте. Он сопровождается учащенным сердцебиением и отеком мозга.
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Некоторые трагедии стали следствием значительных физических нагрузок, обезвоживания и неустойчивой погоды.
Эверест
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