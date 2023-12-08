Рекордное число альпинистов погибло на Эвересте в 2023 году

Специалисты зафиксировали рекордное число альпинистов, погибших на самой высокой горе мира Эвересте в 2023 году. Попытки покорить вершину обернулись смертью для 18 человек. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на базу данных The Himalayan Database.