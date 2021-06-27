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    27 июня 2021, 19:12

    Рекламный щит рухнул на мужчину на Ленинградском вокзале в Москве — источник

    Алла Морген, Ольга Назаркина

    Сильный ветер снес рекламный щит на платформе Ленинградского вокзала, сообщил источник «360». Конструкция рухнула на голову находившегося там мужчины.

    Рекламный щит рухнул на мужчину на Ленинградском вокзале в Москве — источник

    Пострадавшего доставили в городскую больницу. По данным источника, удар щита пришелся по затылку мужчины. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

    В Москве и Подмосковье ранее объявили «желтый» уровень опасности погоды. Спасатели предупредили об усилении ветра. Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Помимо этого, не исключается вероятность грозы и ливней.

    Городские службы перевели в режим усиленной готовности из-за непогоды. Автомобилистов попросили быть особенно внимательными на дорогах, а пешеходам рекомендовали повременить с прогулками.