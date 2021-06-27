Сильный ветер снес рекламный щит на платформе Ленинградского вокзала, сообщил источник «360». Конструкция рухнула на голову находившегося там мужчины.

Пострадавшего доставили в городскую больницу. По данным источника, удар щита пришелся по затылку мужчины. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В Москве и Подмосковье ранее объявили «желтый» уровень опасности погоды. Спасатели предупредили об усилении ветра. Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Помимо этого, не исключается вероятность грозы и ливней.

Городские службы перевели в режим усиленной готовности из-за непогоды. Автомобилистов попросили быть особенно внимательными на дорогах, а пешеходам рекомендовали повременить с прогулками.