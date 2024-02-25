25 февраля 2024, 01:45
Рекламная вывеска упала на пожилую женщину в Москве
Пожилую женщину госпитализировали из-за падения вывески на в Москве
Пожилая женщина стала жертвой падения информационной вывески на одной из московских улиц. Об этом написали в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В сообщении уточнили, что инцидент произошел на Свободном проспекте, а 75-летнюю женщину госпитализировали.
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Прокуратура будет устанавливать все обстоятельств происшествия, а также проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки.
Ранее сообщалось, что в ДТП на Северо-Восточной хорде в Москве столкнулись 12 машин. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе улицы Пехорской, 7А. Многие автомобили выбросило на обочину. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, а также эвакуатор. Что послужило причиной массовой аварии, пока неизвестно. Данные о пострадавших не поступали.
Женщины
Москва
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