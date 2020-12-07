Река вышла из берегов и затопила дома в Италии

Отмечается, что дороги в регионе разрушены оползнями и селями. В результате опасного природного явления пострадали десятки населенных пунктов от Сицилии до приальпийских районов. В северной части страны выпал снег. Из-за этого повредились линии электропередачи, а примерно семь тысяч домов остались без электричества, сообщило радио «Говорит Москва».

Помимо прочего, перебои со светом есть в соседней Австрии. Власти предупредили жителей о возможности схода лавин.