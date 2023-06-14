Происшествия 14 июня 2023, 08:37 Река в Сочи вышла из берегов Оперштаб Кубани: сильные дожди в Сочи стали причиной выхода реки Мацеста из берегов

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Сильные ливни в Сочи стали причиной выхода из берегов реки Мацесты. В результате непогоды цокольные помещения зданий, придомовые территории оказались подтоплены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

«Из-за сильных дождей в Сочи вышла из берегов река Мацеста в Хостинском районе. Произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и помещений на первых этажах», — сказано в сообщении.

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Представители регионального управления МЧС уточнили, что придомовые территории подтопило на улице Измайловская, в переулках Лечебный и Мостовой, а также в СНТ «Мацеста», написал ТАСС.

Все произошло в 04:00, в результате случившегося газопровод получил повреждения. Ведомство заявило, что на месте сейчас работают 55 спасателей и 17 единиц техники.

Также там находятся муниципальная служба спасения, ЮРПСО и Кубань-СПАС, начальник управления гражданской обороны и защиты населения Дмитрий Зенцов. Аварийные службы занимаются восстановлением пострадавших водопровода и газопровода.

Администрация Сочи в своем Telegram-канале написала, что утром за час выпало не менее 15 миллиметров осадков.

«Для повышения бдительности жителей и их возможной эвакуации из домов, расположенных вдоль русла, были включены сиренно-речевые установки», — сообщили власти.

Жителям Сочи и гостям города рекомендовали пока отказаться от отдыха около воды. Дожди, грозы и град ожидаются там до конца дня. Кроме того, увеличился риск возникновения целевых потоков. Штормовое предупреждение продолжает действовать.