Происшествия 12 апреля 2024, 15:11 Река Урал под Оренбургом поднялась до рекордного уровня Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг рекордной отметки в 1147 см РИА «Новости»

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Уровень воды в реке Урал в окрестностях Оренбурга достиг нового исторического максимума и превысил критическую отметку. Представитель МЧС России сказал об этом РИА «Новости».

«В районе города Оренбурга уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума. Уровень воды в реке превысил опасную отметку более чем на два метра», — отметил специалист.

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Днем 12 апреля в Оренбурге сработала система оповещения. Региональное правительство сообщило, что уровень воды в Урале достиг 1147 сантиметров. Жителей Авиагородка, поселка Солнечный, Донгузской улицы и других районов призвали собрать документы, предметы первой необходимости, лекарства и выйти на улицу для эвакуации.

Глава города Сергей Салмин заявил, что вода поднялась на 40 сантиметров. Он предупредил, что в Оренбурге возникла крайне опасная паводковая ситуация.