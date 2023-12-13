Происшествия 13 декабря 2023, 10:13 Река кипятка образовалась в Новосибирске из-за прорыва канализации Улицу в Новосибирске затопило кипятком в тридцатиградусный мороз Скриншот с видео / Соцсети

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Большевистскую улицу в Новосибирске залило горячей водой, из-за прорыва канализационной трубы потоки кипятка текли по жилому району. Об этом сообщило издание НГС.Новости.

Авария произошла при тридцатиградусном морозе, вода разлилась между супермаркетом «Лента» и микрорайоном «Европейский берег». Из-за прорыва трубы улицу окутал пар, автомобили не могут проехать дорогу, так как колеса машин примерзают к асфальту.

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«Воду уже перекрыли, текла из колодца, затопило парковку „Ленты“», — отметил корреспондент издания.

Сообщения о коммунальной аварии проверит прокуратура. В пресс-службе заявили, что ведомство установит причины ЧП и даст оценку действиям аварийно-диспетчерской службы.

«Прокуратурой организована проверка по информации в СМИ о затоплении улицы Большевистская в городе Новосибирске», — указали в пресс-службе.

Ранее коммунальная авария произошла в городе Южа в Ивановской области. Из-за прорыва трубы разрушился тротуар, образовалась яма с кипятком. В провал упали пять школьников, которые получили сильные ожоги.