Происшествия 08 апреля 2024, 00:38 Река Елшанка в Орске стала выходить из берегов Мэр Орска: река Елшанка начала выходить из берегов РИА «Новости»

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Река Елшанка в Орске стала выходить из берегов. Об этом заявил мэр города Василий Козупица в Telegram-канале.

«Елшанка в районе улицы Щорса выходит из берегов. Вода поступает со стороны Рабочего поселка и заходит в район второго участка по руслу реки», — написал он.

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Градоначальник призвал граждан ответственнее относиться к ситуации, собрать все необходимые вещи и скорее эвакуироваться в безопасное место.

По словам Козупицы, администрация города вместе с полицейскими начала оповещать жителей об обстановке. Помимо этого, в регионе организовали автобусы для эвакуации в пункты временного размещения.

Ранее в МЧС сообщили, что спасатели помогли выехать из зоны подтопления 816 жителям Самарской области, 159 из них — дети.

Как сообщили пресс-службе правительства губернатора Оренбургской области, в зоне подтопления в регионе оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок.

Еще 7 апреля обстановку в Орске назвали критической. Из затопленных участков эвакуировали более четырех тысяч человек, 900 из них — несовершеннолетние.