Река Дон едва не затопила хутора в Ростовской области

В Ростовской области уровень реки Дон поднялся до критического уровня, из-за сильного ветра вода подошла вплотную к жилым строениям в Азовском районе.

В МЧС по Ростовской области заявили, что угрозы подтопления жилых домов нет. В ведомстве сообщили, что повышению уровня воды в устье Дона поспособствовал сильный ветер. Его порывы в субботу достигали 24 метров в секунду. В результате вода вплотную подошла к жилым строениям. Ночью вода перестала подниматься и замерзла. Местные жители делятся кадрами заледенелой воды после разлива в социальных сетях.

На кадрах, снятых в воскресенье в районе хутора Дугино, можно наблюдать замерзшую реку.

«Степь полна воды. Попытался достать фазана — ушел в воду по самую развилку», — сообщил пользователь pioner76.

Автомобилисты из Дугино сгоняют машины на самую высокую точку, чтобы они не оказались под водой.

Аналогичная ситуация сложилась и в районе хуторов Курган и Обуховка.

В августе из-за разлива реки Амур в Хабаровском крае оказались подтоплены 115 дач.