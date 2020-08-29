Река Амур подтопила 115 дач в Хабаровском крае
«На островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный, расположенных на левом берегу Амура напротив Хабаровска, начались подтопления садоводческих обществ», — заявили в пресс-службе правительства региона.
Затопление происходит из-за мелких внутренних водоемов, озер и протоков, которые подпитываются подземными водами. Они образуются из-за сильных дождей.
На островах дежурят спасатели, которые оповещают жителей о подтоплениях и всегда готовы оказать первую помощь. В регион прибыл десант МЧС из Москвы, который следит за ситуацией с помощью беспилотников. Возможно, даже будет остановлено движение теплоходов. Эта вынужденная мера применяется, когда уровень воды в реке достигает 430 см.
Дачники уже начали собирать урожай и покидать острова. Еще с 15 августа в регионе подтоплены 14 придомовых территорий в селах Кукан и Корсаково-2. Паводок ликвидируют около восьми тысяч человек и более двух тысяч единиц техники.