Река Амур подтопила 115 дач в Хабаровском крае

Из-за разлива Амура на островах в Хабаровском крае оказались подтоплены 115 дач. Уровень воды в русле реки — при 450 сантиметрах он начинает затапливать островную часть.

«На островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный, расположенных на левом берегу Амура напротив Хабаровска, начались подтопления садоводческих обществ», — заявили в пресс-службе правительства региона.

Затопление происходит из-за мелких внутренних водоемов, озер и протоков, которые подпитываются подземными водами. Они образуются из-за сильных дождей.

На островах дежурят спасатели, которые оповещают жителей о подтоплениях и всегда готовы оказать первую помощь. В регион прибыл десант МЧС из Москвы, который следит за ситуацией с помощью беспилотников. Возможно, даже будет остановлено движение теплоходов. Эта вынужденная мера применяется, когда уровень воды в реке достигает 430 см.

Дачники уже начали собирать урожай и покидать острова. Еще с 15 августа в регионе подтоплены 14 придомовых территорий в селах Кукан и Корсаково-2. Паводок ликвидируют около восьми тысяч человек и более двух тысяч единиц техники.