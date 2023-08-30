30 августа 2023, 08:20
Рейсы авиакомпаний «Азимут» и «Икар» отменили в аэропорту Пскова
Росавиация: 6 рейсов «Азимута» и 2 рейса «Икара» отменили в аэропорту Пскова
В среду, 30 августа, из аэропорта Пскова с целью дополнительных мер по безопасности полетов из аэропорта Пскова отменили шесть рейсов авиакомпании «Азимут» и два — авиакомпании «Икар». Информация об этом появилась в Telegram-канале Росавиации.
Сведения о порядке возврата или обмена авиабилетов на рейсы доведут до пассажиров представителей эти перевозчиков.
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«Более подробно информацию о рейсах следует уточнять непосредственно у авиакомпаний», — добавили в Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, в настоящее время в аэропорту Пскова все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты, и Единой системы организации воздушного движения работают штатно.
Аэропорт совместно с региональными службами принимает оперативные меры для возобновления полетов, заключили в Росавиации.
Вечером 29 августа аэропорт Пскова атаковали беспилотники. В результате никто не пострадал, сообщал губернатор региона Михаил Ведерников. Для оценки повреждений объекта, по его словам, рейсы 30 августа отменили.
Авиация
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