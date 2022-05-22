Рейсовый «Пазик» загорелся в Одинцове, никто не пострадал
Минтранс Подмосковья: при возгорании рейсового автобуса в Одинцове никто не пострадал
Автобус ПАЗ загорелся в Одинцове. Водитель, почувствовав запах гари, остановился и высадил пассажиров, никто не пострадал. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Автобус на маршруте № 1055 загорелся около 17:00. Это произошло при выезде из Одинцова.
«Автобус марки ПАЗ (модель 320405-04) 2016 года выпуска принадлежит перевозчику „Домтрансавто“. Перед рейсом автобус прошел техконтроль», — уточнили в ведомстве.
Водитель остановил автобус, когда почувствовал запах гари, и вывел пассажиров.
«В салоне находилось шесть пассажиров, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Назначена техническая и пожарная экспертизы», — сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Фотографии с горящим автобусом опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что автобус сгорел практически дотла.