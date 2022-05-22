Рейсовый «Пазик» загорелся в Одинцове, никто не пострадал

Автобус ПАЗ загорелся в Одинцове. Водитель, почувствовав запах гари, остановился и высадил пассажиров, никто не пострадал. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автобус на маршруте № 1055 загорелся около 17:00. Это произошло при выезде из Одинцова.

«Автобус марки ПАЗ (модель 320405-04) 2016 года выпуска принадлежит перевозчику „Домтрансавто“. Перед рейсом автобус прошел техконтроль», — уточнили в ведомстве.

Водитель остановил автобус, когда почувствовал запах гари, и вывел пассажиров.

«В салоне находилось шесть пассажиров, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Назначена техническая и пожарная экспертизы», — сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Фотографии с горящим автобусом опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что автобус сгорел практически дотла.