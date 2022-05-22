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    22 мая 2022, 19:29

    Рейсовый «Пазик» загорелся в Одинцове, никто не пострадал

    Минтранс Подмосковья: при возгорании рейсового автобуса в Одинцове никто не пострадал

    Александр Блинов

    Автобус ПАЗ загорелся в Одинцове. Водитель, почувствовав запах гари, остановился и высадил пассажиров, никто не пострадал. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

    Автобус на маршруте № 1055 загорелся около 17:00. Это произошло при выезде из Одинцова.

    «Автобус марки ПАЗ (модель 320405-04) 2016 года выпуска принадлежит перевозчику „Домтрансавто“. Перед рейсом автобус прошел техконтроль», — уточнили в ведомстве.

    Водитель остановил автобус, когда почувствовал запах гари, и вывел пассажиров.

    «В салоне находилось шесть пассажиров, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Назначена техническая и пожарная экспертизы», — сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Фотографии с горящим автобусом опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что автобус сгорел практически дотла.