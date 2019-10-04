Рейсовый автобус вылетел в кювет и перевернулся в Пермском крае

По данным информагентства, авария произошла в Юрлинском районе на трассе Кудымкар-Пожва. Водитель не справился с управлением и автобус вылет в кювет и перевернулся. На момент ЧП в салоне находилось восемь пассажиров, в том числе один ребенок. Никто из них не получил травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.