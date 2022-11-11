Происшествия 11 ноября 2022, 08:00 Рейсовый автобус в Магаданской области опрокинулся в кювет, пострадали три человека ГИБДД Магадана: три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом у поселка Новый Уптар

Читать 360tv в

В Магаданской области рейсовый автобус KIA Granbird с 30 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали три человека, сообщило региональное управление ГИБДД.

Реклама

Авария произошла 11 ноября у поселка Новый Уптар. В 11:55 (03:55 по московскому времени) в дежурную часть сообщили, что рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. На место выехали экстренные службы.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

«По предварительной информации в салоне автобуса KIA Granbird находились 30 пассажиров, три человека обратились за медицинской помощью», — сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Магаданской области.

Автобус ехал в Магадана в аэропорт, сообщило Главное управление МЧС России по Магаданской области. Спасатели опубликовали видео с места происшествия. Медики оказали пострадавшим первую помощь, а потом доставили их в областную больницу. Остальных пассажиров увезли в пункт назначения на другом автобусе. Причину аварии выяснят спецалисты.