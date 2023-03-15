Эксклюзив 15 марта 2023, 06:16 Рейсовый автобус в Кузьминках врезался в опору подземного перехода Рейсовый автобус врезался в опору подземного перехода на Волгоградском проспекте в Москве РИА «Новости»

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Ночью 15 марта в Москве рейсовый автобус врезался в опору подземного перехода. Двух человек госпитализировали, рассказал источник «360».

Авария произошла около 01:30 на Волгоградском проспекте недалеко от одноименной остановки. Рейсовый автобус коммерческого перевозчика въехал в опору подземного перехода. Два пассажира пострадали, скорая помощь отвезла их в городскую клиническую больницу имени Иноземцева.

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На набережной Тараса Шевченко на западе Москвы 14 марта опрокинулся автокран МАЗ. Никто не пострадал. На юго-западе города в этот же день столкнулись Kia Optima и Hyundai Solaris, двое получили травмы.

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