15 марта 2023, 06:16
Рейсовый автобус в Кузьминках врезался в опору подземного перехода
Рейсовый автобус врезался в опору подземного перехода на Волгоградском проспекте в Москве
Ночью 15 марта в Москве рейсовый автобус врезался в опору подземного перехода. Двух человек госпитализировали, рассказал источник «360».
Авария произошла около 01:30 на Волгоградском проспекте недалеко от одноименной остановки. Рейсовый автобус коммерческого перевозчика въехал в опору подземного перехода. Два пассажира пострадали, скорая помощь отвезла их в городскую клиническую больницу имени Иноземцева.
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На набережной Тараса Шевченко на западе Москвы 14 марта опрокинулся автокран МАЗ. Никто не пострадал. На юго-западе города в этот же день столкнулись Kia Optima и Hyundai Solaris, двое получили травмы.
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