Рейсовый автобус улетел в кювет на Сахалине

Рейсовый автобус улетел в кювет на федеральной трассе Южно-Сахалинск — Оха. Травмы в результате аварии получил один человек.

В салоне в момент ДТП находились 13 взрослых и двое детей, уточнил источник ТАСС. По факту случившегося начата проверка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники ведомства установят причины и обстоятельства ЧП и дадут оценку соблюдению законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров. Также проверку ведут органы внутренних дел.

Ранее спасатели Сахалинской области предупреждали водителей о сложной дорожной обстановке в Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском, Холмском, Невельском, Корсаковском и Анивском районах региона. Прогнозировалась сильная метель и усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду.

По данным Telegram-канала «ЧП Сахалин», пассажиров отправили в пункт временного размещения, где они находились до приезда запасного автобуса.