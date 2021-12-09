Рейсовый автобус столкнулся с автовозом во Владимирской области

ДТП произошло в Собинском районе Владимирской области на 148 километре трассы «М7-Волга». Там столкнулись рейсовый автобус и автовоз марки Mercedes. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владимирской области.

В момент аварии в салоне автобуса находились 13 челочек. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в автовоз, который остановился из-за поломки. В результате четверо пассажиров и водитель получили травмы.

Инспекторы ГИБДД занимаются регулировкой движения. Обстоятельства случившегося выясняют.