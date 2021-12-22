Рейсовый автобус с пассажирами попал в ДТП в Новой Москве

Рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем на территории Новой Москвы. Как сообщил источник «360» в экстренных службах, после удара пассажирское транспортное средство съехало в кювет.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из автобуса 10 человек, в том числе двоих детей. После аварии на дороге перекрыли две полосы движения.

В пресс-службе столичного главка ГИБДД заявили, что поступило сообщение о столкновении автобуса и легкового автомобиля в ТиНАО (Троицком и Новомосковском административных округах).

«На место выехали сотрудники. Информация проверяется», — уточнили в пресс-службе.

Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что в селе Кленово столкнулся автобус № 1033 и легковой автомобиль. От удара пассажирский транспорт съехал в кювет. По предварительным данным Госавтоинспекции, пострадал один пассажир автомобиля. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной инспекции.