Происшествия 17 января 2023, 12:10 Рейсовый автобус попал в ДТП в Ростове-на-Дону. Пострадала женщина

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Авария с участием автомобиля и рейсового автобуса произошла в понедельник, 16 января, в Ростове-на-Дону. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Водитель автобуса врезался в Renault Logan. Из-за сильного удара иномарка наехала на 76-летнюю женщину, которая в этот момент перебегала дорогу на красный свет.

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Пострадавшую с травмами доставили в больницу. О других пострадавших информации нет.

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