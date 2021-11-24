24 ноября 2021, 18:57
Рейсовый автобус попал в ДТП на заснеженной трассе в Карелии
ИА Nation News: четыре человека получили травмы в результате аварии
В Карелии произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Из-за заснеженной дороги водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом написало ИА Nation News.
По предварительной информации, в результате аварии минимум четыре человека получили травмы. Всем им потребовалась помощь медиков.
На место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб и госавтоинспекции. Правоохранителям предстоит выяснить детали происшествия.