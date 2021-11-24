Рейсовый автобус попал в ДТП на заснеженной трассе в Карелии

В Карелии произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Из-за заснеженной дороги водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом написало ИА Nation News.

По предварительной информации, в результате аварии минимум четыре человека получили травмы. Всем им потребовалась помощь медиков.

На место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб и госавтоинспекции. Правоохранителям предстоит выяснить детали происшествия.