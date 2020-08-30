Рейсовый автобус попал в аварию в Дагестане: пострадали 11 человек

В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане пострадали 11 человек. У него оторвало колесо.

«ДТП произошло в Тарумовском районе, у автобуса во время движения отлетело колесо, и он опрокинулся», — рассказали РИА «Новости» представители пресс-службы МВД региона.

Рейсовый автобус двигался из Махачкалы в Москву. В момент аварии на борту находились 45 человек, травмы получили 11.

Ранее стало известно о серьезной аварии в Новосибирске. Там 29 августа сразу две легковые машины врезались в подъезд жилого многоэтажного дома. Одни из них стояла припаркованная во дворе, когда туда заехала машина с нетрезвым водителем за рулем. Он сначала врезался во вторую машину, а затем протащил ее до подъезда. В итоге жители дома оказались заблокированы в своих квартирах. Подъезд пришлось освобождать спасателям.

В результате ДТП погибли два человека — оба пассажира машины. Водитель получил перелом ребер. Его уже задержали сотрудники правоохранительных органов.

Авария случилась в микрорайоне Пашино на улице Новоуральская.