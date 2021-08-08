Рейсовый автобус перевернулся в Турции. Погибли 14 человек

Как минимум 14 человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в провинции Балыкесир на северо-западе Турции. Еще 18 человек пострадали, их доставили в больницы.

По данным Daily Sabah, 11 человек умерли на месте аварии, еще трое скончались в больнице. Издание опубликовало первые фото с места аварии. На снимках можно видеть, что автобус вылетел с трассы в кювет. У него разбита передняя часть, помята крыша и бока. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Несколькими днями ранее на западе Турции произошла еще одна крупная автобусная авария, ее жертвами стали шесть человек, еще 37 получили ранения.

Каждый год ДТП в Турции уносят сотни жизней. По данным Турецкого статистического института (TurkStat), в 2020 году в дорожно-транспортных происшествиях по всей стране погибли 4866 человек, а еще 226 266 человек получили травмы. Треть аварий происходит из-за превышения скорости водителями.