Рейсовый автобус перевернулся в Красноярском крае

Пассажирский автобус выполнял рейс из Красноярска в село Агинское. Он

«В автобусе находилось 16 человек (в том числе два ребенка). По информации с места ДТП, пострадало два человека, из них один осмотрен, от госпитализации отказался, второй доставляется каретой скорой помощи в ЦРБ Уярского района в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении МЧС. Оставшиеся пассажиры отправились в село на другом транспорте.

Сотрудники ДПС устанавливают причину происшествия. Подобная авария произошла в Тульской области. Там автобус ехал по маршруту Ефремов — Новомосковск и на трассе врезался в фуру Renault. В салоне было шесть человек. В последствии троим оказали медицинскую помощь, а двое были доставлены в больницу. За июнь это уже не первое подобное ДТП в регионе.