Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом. Пять человек пострадали
Накануне автобус «Волгоградавтотранса» перевернулся на дороге Михайловка — Елань под Волгоградом. Авария произошла поздно вечером, пять пассажиров были доставлены в районную больницу, сообщило издание novostivolgograda.ru.
Рейсовый «Неоплан» перевернулся рядом с поселком Секачи. Сообщение о ДТП поступило около 23:00. Прибывшие на место происшествия спасатели помогли выбраться одному из пассажиров, которому сидениями сдавило руку. Всего в автобусе находились 10 человек. Пятеро из них оказались в больнице. Погибших нет.
В настоящее время сотрудники ГИБДД разбирают все обстоятельства аварии. В ночь ДТП обстановка на дороге была довольно сложной — туман плюс гололедица.