Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом. Пять человек пострадали

Рейсовый «Неоплан» перевернулся рядом с поселком Секачи. Сообщение о ДТП поступило около 23:00. Прибывшие на место происшествия спасатели помогли выбраться одному из пассажиров, которому сидениями сдавило руку. Всего в автобусе находились 10 человек. Пятеро из них оказались в больнице. Погибших нет.

В настоящее время сотрудники ГИБДД разбирают все обстоятельства аварии. В ночь ДТП обстановка на дороге была довольно сложной — туман плюс гололедица.