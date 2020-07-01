01 июля 2020, 09:30
Рейсовый автобус перевернулся под Чеховым после столкновения с такси
Автобус «ГАЗ» с пассажирами перевернулся после столкновения с такси на втором километре автодороге «Чехов-Кресты». Травмы получили восемь человек. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.
Водитель автомобиля Skoda во время поездки по второстепенной дороге не справился с управлением и въехал в рейсовый автобус, который двигался по главной дороге.
В результате автобус перевернулся. Травмы получили восемь человек. По оценке врачей, три человека в тяжелом состоянии, это двое детей и взрослый.
Всего в автобусе ехали 15 пассажиров. В данный момент на месте работают оперативные службы Подмосковья. Причины и обстоятельства аварии выясняются. Движение на этом участке автодороги затруднено.