Рейсовый автобус перевернулся под Чеховым после столкновения с такси

Водитель автомобиля Skoda во время поездки по второстепенной дороге не справился с управлением и въехал в рейсовый автобус, который двигался по главной дороге.

В результате автобус перевернулся. Травмы получили восемь человек. По оценке врачей, три человека в тяжелом состоянии, это двое детей и взрослый.

Всего в автобусе ехали 15 пассажиров. В данный момент на месте работают оперативные службы Подмосковья. Причины и обстоятельства аварии выясняются. Движение на этом участке автодороги затруднено.