Происшествия 16 февраля 2023, 16:53 Рейсовый автобус перевернулся на трассе в Ингушетии МВД сообщило об одном погибшем и 10 пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Ингушетии

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Водитель рейсового автобуса, следовавшего из Краснодара в Махачкалу, не справился с управлением на 596-м километре федеральной дороги «Кавказ». Машина пробила ограждение и вылетела с трассы, где перевернулась. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ингушетии.

В ведомстве заявили, что в результате аварии один человек погиб, 10 получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших увезли в больницу Сунженского района.

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Республиканский главк СК начал доследственную проверку по факту аварии. В пресс-службе ведомства уточнили, что в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя.

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Для установления всех обстоятельств происшествия на место прибыли криминалисты. Они также намерены оценить работу перевозчика об оказании услуг пассажирам.