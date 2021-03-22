Рейсовый автобус насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Приморье

В Приморском крае рейсовый автобус насмерть сбил пенсионерку, которая переходила улицу по пешеходному переходу.

Как сообщает vostokmedia.com со ссылкой на информацию регионального УМВД РФ, ДТП произошло в городе Уссурийск.

Пожилая женщина переходила улицу Некрасова по пешеходному переходу возле дома № 157, когда ее сбил рейсовый автобус Hyundai под управлением 59-летнего водителя.

Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи диагностировала у 78-летней женщины черепно-мозговую травму и доставила ее в реанимацию. Но полученные травмы стали смертельными.

Уже известно, что мужчина водит машины 37 лет. В этом году к административной ответственности за нарушение ПДД его не привлекали. В момент ДТП он был трезв.

Сейчас идет проверка по факту аварии. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.