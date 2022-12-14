Происшествия 14 декабря 2022, 07:05 Рейсовый автобус на трассе Южно-Сахалинск — Корсаков столкнулся с легковушкой Три пассажира пострадали при столкновении рейсового автобуса с иномаркой на юге Сахалина

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На трассе Южно-Сахалинск — Корсаков произошло ДТП. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали три человека, рассказало Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

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Авария произошла на 15-м километре трассы А-391. «Газель», которая ехала по маршруту № 3-3 из Корсаково в Южно-Сахалинск, столкнулась с Honda Fit. Маршрутка отлетела к обочине и опрокинулась на правый бок, у легкового автомобиля сработали подушки безопасности и смялась передняя часть кузова.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Жертв, по информации спасателей, нет. В иномарке в момент аварии находились двое, они не пострадали. «Газель» везла 11 человек, трое из них получили травмы. Из Корсаково отправили дополнительный автобус, чтобы отвезти пассажиров в Южно-Сахалинск, движение по трассе не перекрыли.

Видео с места аварии показал сайт ASTV. По его информации, скорая помощь отвезла трех пассажиров в областную больницу. Больше всех пострадала 64-летняя женщина — у нее диагностировали несколько переломов и ушибы. Другую пассажирку госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, мужчину — с переломами ребер. Еще два человека отказались от лечения в стационаре.