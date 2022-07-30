Рейсовый автобус и легковушка столкнулись во Владимирской области, есть жертвы

Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем во Владимирской области. Три человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести, написали «Известия».

Авария произошла 30 июля. На момент ДТП в автобусе находилось 45 человек. Погибли пассажиры легковушки. Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь пострадавшим.

Накануне в Тимашевском районе Краснодарского края при столкновении иномарки и грузовика погибли пять человек. Расследованием смертельного ДТП занимаются сотрудники СК РФ.