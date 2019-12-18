Рейсовый автобус и грузовик столкнулись на западе Москвы. Видео

На Кутузовском проспекте произошла авария с участием двух транспортных средств, сообщил корреспондент «360» с места событий.

По данным, агентства городских новостей «Москва», есть пострадавший. В ГИБДД по Москве рассказали, что авария произошла в районе дома № 57 на Кутузовском проспекте. По направлению в сторону области двигались грузовик и рейсовый автобус. Они столкнулись.

«В результате аварии пострадал водитель автобуса», — добавили в ведомстве.

Пассажиров в автобусе не было. Происшествие случилось около 00:20. На место приехали сотрудники полиции, бригады скорой помощи. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.