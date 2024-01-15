Эксклюзив 15 января 2024, 13:24 Рейс в Дубай пообещали выпустить из Пулково с опозданием на трое суток Пассажирка рейса Петербург — Дубай: вылет самолета отложили уже на 16 января Leonid Faerberg / Global Look Press

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Пассажиры рейса FZ 992A Санкт-Петербург — Дубай продолжают ждать вылета, но никаких гарантий пока никто не дает. Об этом в беседе с «360» рассказала одна из клиентов перевозчика Flydubai Юлия. По ее словам, людям заявили, что самолет сломался и его чинят.

«Сначала нам просто заявили о задержке рейса без объяснения причин, потом компания сказала, что поломка, самолет сломался. Он сломался, нас отправили в гостиницу, после нее мы приехали, сказали: самолет еще чинят, ждали-ждали. Перенос в два ночи, в четыре утра, потом в шесть утра», — поделилась Юлия.

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В итоге самолет так и не починили, указала она, отметив, что пассажирам задержку объясняют именно этим. Как в действительности обстоят дела, никто не знает. С уверенностью сейчас можно говорить о том, что люди лишились отпуска, подчеркнула женщина. Она с мужем планировала его за полгода, за тур они отдали 160 тысяч рублей, а чтобы присмотреть за детьми, пара специально попросила приехать бабушку и дедушку из другого города.

И вот мы остались без отпуска, опять нас хотят в гостиницу отвезти, и якобы завтра (16 января. — прим. ред.) в 07:00 утра, может быть, этот борт починят, но это не точно. Человек 100 тоже оказались заложниками этой ситуации, а может быть, и больше зарегистрировано было на рейсе. Юлия пассажирка задержанного рейса

Юлия выразила надежду, что за тур им все-таки вернут деньги. С вопросом пара планирует разобраться, но пока на фоне стресса и недосыпа в ожидании вылета этим еще не занимались.

«Мы еще не начинали разбираться. Хотим, конечно, компенсировать. Но пока не думали об этом, не спали», — пояснила она.

В ситуации с задержкой рейса из Петербурга в Дубай уже начала разбираться Северо-Западная транспортная прокуратура.

В пресс-службе ведомства уточнили, что вылет рейса FZ 992A планировался 14 января в 00:30, но по техническим причинам его перенесли. В связи с этим в аэропорт Пулково направили сотрудника Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры.

«Прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», — подчеркнули в СЗТП.