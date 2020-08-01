Рейс из Петербурга в Симферополь задержали из-за кражи в бизнес-классе

В петербургском аэропорту Пулково задержали вылет рейса в Симферополь. На борту работали следователи, сообщил один из пассажиров. Они проверяли заявление о краже в бизнес-классе.

Самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь в 19:20 мск. Судя по табло аэропорта, вылет состоялся в 21:32 мск.

Источник фото: телеканал «360»

«Один из пассажиров бизнес-класса сообщил о краже какой-то вещи», — рассказал очевидец изданию FlashNord.

По его словам, в самолете проводились следственные действия, «людей не выпускают, все сидят ждут, пока оформят все необходимые бумаги».

О том, что самолет был задержан из-за кражи в бизнес-классе, также сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Полет из Петербурга в Симферополь длится около 3 часов 20 минут. Таким образом, самолет, вылетевший в 21:32 мск, прибудет в Крым примерно в 00:50 (местное время совпадает с московским). В это время автобусы в Ялту или Севастополь, скорее всего, ходить уже не будут. Добираться до курортов придется на такси.