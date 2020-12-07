Рейс из Москвы проверили в аэропорту Нью-Йорка из-за угрозы «минирования»

В аэропорту Нью-Йорка проверили рейс, прилетевший из Москвы, из-за поступившего сообщения о «минировании». Пассажиров вывели из самолета при посадке, сам самолет обыскали. Информация об угрозе не подтвердилась.

Борт приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди, сообщил телеканал PIX11 со ссылкой на данные полиции.

«После того, как все пассажиры покинули лайнер, сотрудники правоохранительных органов его обыскали», — отмечено в публикации. Работу воздушной гавани не приостанавливали.

«Обратите внимание, что аэропорт открыт, а рейсы выполняются без задержек», — уточнили в Twitter авиаузла.

За ситуацией наблюдали в генконсульстве РФ, держа ее на контроле. Сведения о каких-либо найденных подозрительных предметах не поступали.

В компании-перевозчике рассказали РИА «Новости», что информация о вероятной угрозе на борту самолета не подтвердилась. Обратный рейс запланирован на утро 7 декабря по московскому времени. Посадка должна начаться в 05:40.