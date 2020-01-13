Утром в понедельник пассажирский самолет не вылетел из Челябинска в Москву из-за неисправности. Рейс перенесли на несколько часов.

Как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе авиагавани, речь идет о рейсе SU 1533. На нем находились 89 пассажиров. Лайнер должен был вылететь в 07:55 (05:55 по московскому времени). Теперь же людей решили пересадить на рейс SU 1421. Он должен подняться в воздух в 12:45 (10:45 по московскому времени.). По данным RT, модель лайнера — Sukhoi Superjet 100. Представители аэропорта объяснили причину переноса времени вылета.

«Причина — неисправность воздушного судна», — заявили они.

Для осмотра оставшегося в аэропорту самолета вызваны техники авиакомпании. Они разберутся, в чем же была неисправность и устранят ее.

В конце прошлого года, 20 декабря, самолет Sukhoi Superjet 100 также не смог вылететь из Челябинска в 07:55 (05:55 по мск). Пилоты дважды пытались завести двигатели, но не смогли этого сделать. После этого 79 пассажиров покинули лайнер.