    27 декабря 2019, 06:00

    Самолет Bek Air разбился в Казахстане

    Александра Ломейко

    В Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air. На борту находились 100 человек, сообщила пресс-служба аэропорта Алма-Аты в Facebook.

    Пассажирский лайнер, по имеющимся данным, упал за пределами воздушной гавани. Он поднялся в воздух в 07:05 по местному времени.

    «Борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алма-Ата — Нур-Султан, <…> пропал с радара», — уточнили в пресс-службе.

    Известно, что в самолете находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

    «Есть выжившие. На месте работают экстренные службы», — заключили в пресс-службе аэропорта.