27 декабря 2019, 06:00
Самолет Bek Air разбился в Казахстане
В Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air. На борту находились 100 человек, сообщила пресс-служба аэропорта Алма-Аты в Facebook.
Пассажирский лайнер, по имеющимся данным, упал за пределами воздушной гавани. Он поднялся в воздух в 07:05 по местному времени.
«Борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алма-Ата — Нур-Султан, <…> пропал с радара», — уточнили в пресс-службе.
Известно, что в самолете находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.
«Есть выжившие. На месте работают экстренные службы», — заключили в пресс-службе аэропорта.