Самолет Bek Air разбился в Казахстане

Пассажирский лайнер, по имеющимся данным, упал за пределами воздушной гавани. Он поднялся в воздух в 07:05 по местному времени.

«Борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алма-Ата — Нур-Султан, <…> пропал с радара», — уточнили в пресс-службе.

Известно, что в самолете находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

«Есть выжившие. На месте работают экстренные службы», — заключили в пресс-службе аэропорта.