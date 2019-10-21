  • Рейс American Airlines экстренно прервали из-за утечки химиката в салоне

    21 октября 2019, 21:13

    Наталья Жуковская

    Самолет Airbus A330 авиакомпании American Airlines экстренно сел в Ирландии из-за утечки неизвестного химиката в салоне, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя компании.

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    Лайнер выполнял рейс по маршруту Лондон — Филадельфия, но вынужден был изменить маршрут. По данным CNN, причиной стала чистящая жидкость с кухни самолета.

    «Самолет American Airlines совершил посадку в Дублине из-за неприятного запаха, который был вызван чистящей жидкостью, пролитой в кухонном отсеке», — сообщил телеканал.

    Представитель авиакомпании заверил, что будет проведено тщательное расследование обстоятельств произошедшего.

    Лайнер в Ирландии встречали медики для того, чтобы эвакуировать членов экипажа или пассажиров, которым могла потребоваться дополнительная помощь.

    В аэропорту Дублина отметили, что к самолету «в соответствии со стандартной процедурой при возникновении чрезвычайной ситуации» пригнали все дежурные службы.

    При этом одна из пассажирок рейса рассказала СМИ, что самолет был задержан еще в Лондоне на час из-за стойкого запаха химикатов в салоне, но, тем не менее, взлетел. Сразу после этого несколько пассажиров почувствовали недомогание.