Происшествия 21 августа 2023, 08:25 Рейс «Аэрофлота» сел в Казани вместо Шереметьева Самолет «Аэрофлота» вынужденно приземлился в Казани вместо Шереметьева РИА «Новости»

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Следовавший из Екатеринбурга самолет «Аэрофлота» приземлился в Казани вместо аэропорта Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным источника, в момент снижения самолета пилот принял решение развернуть борт в сторону Казани. После этого он объявил, что все аэропорты в столице закрыты.

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РИА «Новости» уточнило, что после приземления в Казани пассажирам объявили, что после дозаправки самолет отправится к первоначальному месту назначения в Москву.

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