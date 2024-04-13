Эксклюзив 13 апреля 2024, 15:01 Рейд по поиску уклонистов от воинского учета прошел в Балашихе Источник «360»: силовики вручили 53 повестки в военкомат в ходе рейда в Балашихе Телеканал «360»

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В Балашихе с 9 по 11 апреля прошел повторный рейд по выявлению граждан, которые не состоят на военном учете или находятся в городе с нарушением регистрации. Об этом сообщил источник «360».

В рейде приняли участие сотрудники ВСО по Балашихинскому гарнизону, военного комиссариата и МВД. Силовики проверили 420 человек, из которых у 347 не было российского гражданства. Правоохранители составили административные протоколы о нарушении правил пребывания в стране.

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Повестки в военкомат получил 21 человек в возрасте от 18 до 30 лет, еще 30 вручили мужчинам в возрасте от 30 до 50 лет. Семь человек привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воинскому учету.

В конце марта рейд по поиску уклонистов от воинского учета прошел в Подольске. В городе проверили 30 человек, двое из них не состояли на учете, им вручили повестки.