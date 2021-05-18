Поживающих в ЯНАО оштрафовали за незаконную регистрацию мигрантов

Троих местных жителей, проживающих в Салехарде, наказали из-за незаконных действий по регистрации иностранцев в жилых домах. Об этом рассказали Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры округа на официальном сайте.

«Три жителя города за денежное вознаграждение осуществляли фиктивную регистрацию иностранных граждан в жилых помещениях. За это они привлечены к уголовной ответственности», — сообщается на интернет-странице ведомства.

Прокуратура отправила иск в суд, чтобы сделку между местными жителями и зарубежными гражданами признали несостоявшейся, а вырученные за регистрацию деньги взыскали. Суд удовлетворил требования обвинения и виновных оштрафовали на 115 тысяч рублей.