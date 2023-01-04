Происшествия 04 января 2023, 11:30 Регистратор зафиксировал момент столкновения такси и поезда в Ивантеевке Новые кадры столкновения поезда и такси на переезде в Подмосковье появились в Сети

Читать 360tv в

Новые кадры столкновения электрички и такси на переезде в Ивантеевке Московской области появились в Сети. На записи, сделанной авторегистратором, машина выехала на пути, где ее снес поезд.

ДТП произошло накануне, 3 января, около 07:20. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре начали проверку по факту случившегося.

Реклама

Установлено, что таксист нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд в районе 35-го километра перегона станции Детская — Ивантеевка перед приближавшимся поездом сообщением Москва — Фрязино.

Реклама

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Локомотивная бригада и пассажиры электрички не пострадали. Схода состава не произошло. Автомобиль частично затянуло под поезд.