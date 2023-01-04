04 января 2023, 11:30
Регистратор зафиксировал момент столкновения такси и поезда в Ивантеевке
Новые кадры столкновения поезда и такси на переезде в Подмосковье появились в Сети
Новые кадры столкновения электрички и такси на переезде в Ивантеевке Московской области появились в Сети. На записи, сделанной авторегистратором, машина выехала на пути, где ее снес поезд.
ДТП произошло накануне, 3 января, около 07:20. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре начали проверку по факту случившегося.
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Установлено, что таксист нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд в районе 35-го километра перегона станции Детская — Ивантеевка перед приближавшимся поездом сообщением Москва — Фрязино.
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Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Локомотивная бригада и пассажиры электрички не пострадали. Схода состава не произошло. Автомобиль частично затянуло под поезд.
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Поезда
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