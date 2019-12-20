20 декабря 2019, 16:24
Регионы России пострадали от урагана
Европейская часть России переживает последствия сильного порывистого ветра. Стихия лишила тысячи россиян света. Об этом сообщил ТВ Центр.
По информации сайта «Дни.ру» наступающий с северо-запада антициклон уронил деревья, рекламные щиты и столбы в Санкт-Петербурге, Твери, Вологде и Нижнем Новгороде. Сильный ветровой поток оборвал линии электропередачи в некоторых городах. В Москве также объявили штормовое предупреждение.
Недалеко города Бийск Алтайского края из-за непогоды произошла массовая авария. Дороги неожиданно покрылись толстой ледяной коркой. В Петербурге за сутки повалило более 300 деревьев и конструкций, повредило кровлю 39 зданий и пять автомобилей.
Сотрудники метеослужб прогнозируют продолжение непогоды в центральной части России.