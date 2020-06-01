Рефрижератор для трупов сгорел на территории больницы в Петербурге

По данным МЧС, хагорелся компрессор кондиционера. Инцидент произошел в Выборгском районе по улице Есенина, 5, написал сайт «Известия».

«На территории в рефрижераторе размером 2×6, высотой три метра горел компрессор кондиционера. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, контейнер не вскрывался», —заявили в МЧС.