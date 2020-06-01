01 июня 2020, 12:59
Рефрижератор для трупов сгорел на территории больницы в Петербурге
На территории петербургской городской больницы № 2 произошел пожар. В результате возгорания сгорел рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов. Об этом сообщил сайт «Фонтанка.ру».
По данным МЧС, хагорелся компрессор кондиционера. Инцидент произошел в Выборгском районе по улице Есенина, 5, написал сайт «Известия».
«На территории в рефрижераторе размером 2×6, высотой три метра горел компрессор кондиционера. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, контейнер не вскрывался», —заявили в МЧС.