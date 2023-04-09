Эксклюзив 09 апреля 2023, 07:43 Речное судно загорелось на юго-востоке Москвы — источник Источник «360»: пришвартованное судно загорелось на юго-востоке Москвы

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Пришвартованное речное судно «Маэстро» загорелось на юго-востоке Москвы. Об этом «360» рассказал источник.

Пожар случился около 05:00 в районе 2-го Южнопортового проезда в Юго-Восточном округе столицы. В одной из кают, где хранились спасательные жилеты, загорелась обшивка. Огонь охватил семь квадратных метров.

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Причины случившегося на данный момент неизвестны. По предварительным данным, пострадавших нет. Известно, что судно готовили к ликвидации. Официальной информации о возгорании пока не поступало.