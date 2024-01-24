Происшествия 24 января 2024, 13:31 «Речи идти не может». Депутат Картаполов — об обмене пленными после крушения Ил-76 Депутат Картаполов: обмены пленными между Россией и Украиной поставят на паузу РИА «Новости»

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После крушения Ил-76 в Белгородской области обмены пленными между Россией и Украиной поставят на паузу. Об этом Telegram-каналу Shot сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

Вооруженные силы Украины намеренно сбили самолет с собственными военнопленными, чтобы обвинить в этом Россию, считает депутат. Он добавил, что операторы зенитно-ракетных комплексов знали, куда направляется воздушное судно, и не могли перепутать его с какой-либо другой целью.

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«Теперь об обмене речи идти не может», — подчеркнул парламентарий.

Депутат Государственной думы Евгений Попов также сообщил, что украинская сторона знала о маршруте следования Ил-76 с украинскими военнопленными. По данным Минобороны, на борту воздушного судна находились 65 пленных бойцов ВСУ, трое сопровождающих и шесть членов экипажа.

Комиссия ВКС направилась на место случившегося, чтобы выяснить обстоятельства авиакатастрофы. Туда же отправился глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Местный житель рассказал RT, что Ил-76 рухнул в поле, примерно в двух-трех километрах от дороги. Территорию оцепили, добавил он.